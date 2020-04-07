Ак Барс Банк разработал пакет антикризисных мероприятий для бизнеса во время режима самоизоляции

В текущей ситуации корпоративный бизнес, особенно малый и средний, как никогда нуждается в поддержке со стороны финансовых институтов. Ак Барс Банк разработал пакет антикризисных мероприятий как для действующих, так и для новых клиентов.



Снизить размер ежемесячных платежей и уменьшить общую сумму переплаты по кредитам позволит программа рефинансирования Ак Барс Банка с использованием льготных субсидированных ставок.

Чтобы действующие клиенты могли сократить свои расходы, банк приостановил взимание комиссии за обслуживание кредитной линии.

Разработаны отдельные меры поддержки для отраслей, которые испытывают наибольшее падение уровня спроса. Перечень таких отраслей определен постановлением Правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 г. Понимая, что им потребуется время на восстановление, Ак Барс Банк предоставляет экспресс отсрочку по платежам сроком до 6 месяцев с оперативным рассмотрением каждого запроса.

Банк не останавливается на перечисленных мерах и постоянно прорабатывает новые программы поддержки бизнеса, активно участвует в утверждаемых Центральным Банком и Правительством программах льготного финансирования и реструктуризации, в том числе проводит работу по включению в программу кредитования малого и микробизнеса на выплату заработной платы под 0% годовых по программе Правительства РФ.

Компании, оказывающие туристические услуги, столкнулись с массовым возвратом средств клиентам. Чтобы облегчить финансовую нагрузку на предпринимателей, Ак Барс Банк вернет комиссию при совершении таких переводов. Для этого необходимо отправить заявление с подтверждающими документами.

Владельцы торговых точек, которые вынуждены временно приостановить свою деятельность, могут не беспокоится о сервисных расходах — в Ак Барс Банке можно получить услуги эквайринга без взимания платы за обслуживание своих эквайринговых терминалов и онлайн-касс.

Кроме того, банк активно развивает дистанционные сервисы и услуги. Открыть расчетный счет в Ак Барс Банке можно без визита в офис. Для этого достаточно подать онлайн-заявку на сайте, представитель банка сам привезет необходимые для подписания документы.

Чтобы каждый клиент мог совершать банковские операции удаленно без дополнительных затрат, Ак Барс Банк запускает акцию «Будь онлайн». Участники акции бесплатно подключаются к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием устройств Рутокен и/или облачной подписи PayControl и получают корпоративные карты платежных систем MasterCard или Visa без комиссии за обслуживание в течении первого года. Акцией «Будь онлайн» могут воспользоваться не только новые клиенты, но и те, у кого уже есть расчетный счет в Ак Барс Банке. Также клиенты банка могут воспользоваться электронным документооборотом при подписании кредитно-обеспечительной документации и сопровождении кредитных договоров без посещения офиса.

Ак Барс Банк продолжает выдавать банковские гарантии онлайн для участия в тендерах и исполнения контрактов в рамках 223 и 44 Федерального закона с полностью удаленным циклом рассмотрения и выдачи без визита в офис банка.



ПАО «Ак Барс Банк»



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