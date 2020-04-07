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В Татарстане мужчина украл автомобиль, распилил его и сдал на металлолом

10:49, 07.04.2020 1
В Татарстане мужчина украл автомобиль, распилил его и сдал на металлолом
Фото: Реальное время

В Татарстане мужчина украл автомобиль, распилил его и сдал на металлолом.

В полицию с заявлением обратился 50-летний владелец автомобиля. Он рассказал, что некто украл его автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный на улице Салимжанова. Машина стояла без аккумулятора и долгое время не использовалась.

Полицейские вышли на предполагаемого похитителя. Им оказался 38-летний безработный казанец. Он рассказал, что парковал свой автомобиль неподалеку и давно присматривался к одиноко стоящему ВАЗ-2107. В один день он перевез авто к себе в гараж, распилил и сдал в пункт приема металлолома, передает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Ну это его надо перевести на паёк в места не столь отдаленные. Там резчики ценятся. Чтобы больше здесь не резал.
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