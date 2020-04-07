В Татарстане мужчина украл автомобиль, распилил его и сдал на металлолом

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В Татарстане мужчина украл автомобиль, распилил его и сдал на металлолом.

В полицию с заявлением обратился 50-летний владелец автомобиля. Он рассказал, что некто украл его автомобиль ВАЗ-2107, припаркованный на улице Салимжанова. Машина стояла без аккумулятора и долгое время не использовалась.

Полицейские вышли на предполагаемого похитителя. Им оказался 38-летний безработный казанец. Он рассказал, что парковал свой автомобиль неподалеку и давно присматривался к одиноко стоящему ВАЗ-2107. В один день он перевез авто к себе в гараж, распилил и сдал в пункт приема металлолома, передает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

