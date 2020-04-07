В Татарстане на месяц ограничат движение по мосту через Каму
В Набережных Челнах закроют для движения транспорта верховой пролет моста через Каму по сооружениям Нижнекамской ГЭС на автодороге М7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.
Ограничения будут действовать с 8 апреля по 8 мая. На месте запланирован ремонт дороги. Движение будет организовано по низовому пролету моста, передает «Татар-Информ».
Ранее стало известно, когда начнется строительство дороги в обход Набережных Челнов.
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