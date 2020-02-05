Стало известно, когда начнется строительство дороги в обход Набережных Челнов

Изыскания по проекту обхода Набережных Челнов через Каму уже завершены, рассказал журналистам заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов. Разработку проекта планируют завершить в 2021 году, в этом же году запланировано начало строительства.

Протяженность обхода составит около 90 километров, добавил он. Дорога предусматривает мостовой переход через Каму у села Соколка.

Напомним, сегодня также стало известно, что количество мест концентрации ДТП на федеральных трассах Татарстана в период с 2017 по 2019 год снизилось вдвое.

