Стало известно, когда начнется строительство дороги в обход Набережных Челнов
Изыскания по проекту обхода Набережных Челнов через Каму уже завершены, рассказал журналистам заместитель начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Сергей Автономов. Разработку проекта планируют завершить в 2021 году, в этом же году запланировано начало строительства.
Протяженность обхода составит около 90 километров, добавил он. Дорога предусматривает мостовой переход через Каму у села Соколка.
Напомним, сегодня также стало известно, что количество мест концентрации ДТП на федеральных трассах Татарстана в период с 2017 по 2019 год снизилось вдвое.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым