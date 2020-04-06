КФУ передаст полсотни планшетов для школьников
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров сообщил, что вуз по обращению Министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова подготовил 55 планшетов для передачи в школы старшеклассникам.
«Обращаюсь ко всем ректорам вузов, руководителям предприятий и бизнесменам нашей республики с просьбой поддержать школьников и найти возможность выделить средства для обеспечения полноценного учебного процесса», — написал он в Instagram.
Напомним, с сегодняшнего дня в Татарстане школы и вузы продолжили обучение в дистанционном режиме.
Ранее сообщалось, что в ряде татарстанских школ провалились пробные дистанционные занятия. Подробнее — в материале «Реального времени».ОбществоОбразование Татарстан
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