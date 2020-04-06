Эксперты рассказали, сколько россиян смогут уйти на кредитные каникулы

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Более 75% имеющих потребительский кредит россиян смогут воспользоваться кредитными каникулами.



Однако в Москве такую возможность получат только около трети заемщиков, так как там средняя сумма выдаваемого кредита уже несколько лет превышает 350 тыс. рублей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Что касается кредитных карт, то каникулами смогут воспользоваться 87% всех держателей.