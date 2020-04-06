Эксперты рассказали, сколько россиян смогут уйти на кредитные каникулы
Более 75% имеющих потребительский кредит россиян смогут воспользоваться кредитными каникулами.
Однако в Москве такую возможность получат только около трети заемщиков, так как там средняя сумма выдаваемого кредита уже несколько лет превышает 350 тыс. рублей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
Что касается кредитных карт, то каникулами смогут воспользоваться 87% всех держателей.
Ранее Банк России объяснил, что в период предоставленных кредитных каникул для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут продолжаться начисляться проценты по займам. Оплатить их необходимо будет по истечении льготного периода.
Сегодня правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления гражданам кредитных каникул. Так, максимальная сумма потребительского кредита для физлица составляет 250 тыс. рублей, кредита для индивидуального предпринимателя — 300 тыс. рублей, кредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тыс. рублей, автокредита — 600 тыс. рублей, ипотеки — 1,5 млн рублей.
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