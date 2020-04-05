Центробанк: обещанные кредитные каникулы не бесплатные

Банк России объяснил, что в период предоставленных кредитных каникул для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут продолжаться начисляться проценты по займам. Оплатить их необходимо будет по истечении льготного периода.

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, оплатить начисленные за льготный период проценты по кредитной карте необходимо в течение двух лет равными ежемесячными платежами. Первый платеж необходимо внести в течение 30 дней после истечения льготного периода.

По потребительскому кредиту начисленные проценты необходимо будет погасить «после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, величина которых равна ежемесячным платежам по потребительскому кредиту». Ипотечному заемщику также необходимо будет погасить после погашения кредита.



Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить кредитные каникулы.

