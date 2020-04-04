Минниханов призвал Минсельхозпрод РТ поддерживать садоводческие товарищества, несмотря ни на что

Рустам Минниханов призвал поддерживать республиканские садоводческие товарищества, несмотря ни на что.

На республиканском совещании с докладом о весенне-полевых работах и модернизации инфраструктуры садоводческих товариществ выступил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он рассказал, что в этом году продолжится ремонт внешних и внутренних объектов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Минниханов призвал не останавливать поддержку садоводческих товариществ.

«Это подсобное хозяйство многих татарстанцев. На своем участке они выращивают сельхозпродукцию, обеспечивают себя продуктами. Как бы тяжело ни было, но это направление необходимо поддерживать», — сказал президент во время республиканского совещания.

Минниханов напомнил, что ранее правительству РТ было поручено рассмотреть вопрос выдачи разрешения на продажу саженцев, семян и рассады.

