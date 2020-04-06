В результате ДТП на трассе в Татарстане погибли три человека

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В Татарстане автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

Инцидент произошел сегодня днем на участке автодороги Сафоново — Помары в Зеленодольском районе РТ, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В результате аварии водитель легковушки и два пассажира скончались на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что за первый день самоизоляции количество ДТП в Татарстане уменьшилось в 9 раз.