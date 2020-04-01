За первый день самоизоляции количество ДТП в Татарстане уменьшилось в 9 раз

Нарушители сидят дома

Режим самоизоляции принес с собой не только неудобства и многочисленные ограничения в передвижениях граждан. За первый день режима самоизоляции в Татарстане серьезно снизилось количество автомобилей на дорогах — и, как следствие, была зарегистрирована совершенно фантастическая статистика по ДТП: только одно дорожно-транспортное происшествие с одним пострадавшим.

Если сравнивать во вторником прошлой недели, то получится, что количество аварий упало в 6 раз — 24 марта в республике зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с шестью пострадавшими. 25 марта ДТП случилось девять, в них погиб один человек и пострадали девять.

По сравнению же с последним «докарантинным» днем — 30 марта — статистика по ДТП улучшилась в 9 раз: за день до самоизоляции в республике случилось девять ДТП, в них были ранены 10 человек (из них один ребенок) и погиб один водитель (это был 62-летний мужчина, который не выбрал безопасную скорость, его ВАЗ опрокинулся в кювет).

За день до самоизоляции в республике случилось девять ДТП, в них были ранены 10 человек и погиб один водитель. Фото vk.com/chp_kazan

Февральская статистика

По данным ГИБДД, за февраль 2020 года в Татарстане произошли 292 ДТП, в результате которых получили травмы 347 человек, 24 человека погибли. По отношению к тому же периоду прошлого года в республике выросли все три показателя — и аварийность, и смертность, и количество пострадавших. Лидировала по росту плачевной статистики Казань, следом шли Набережные Челны, Зеленодольский, Пестречинский, Нижнекамский, Бугульминский и Муслюмовский районы РТ.



Полная статистика за март от республиканской ГИБДД поступит в ближайшие дни.

Водители республики самоизолировались

По рекомендациям республиканского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, самым безопасным транспортом на период пандемии считаются личные автомобили. Но это не значит, что в режиме самоизоляции можно спокойно разъезжать, куда вздумается. Выезды будут строго контролироваться: можно ездить на работу и с работы (тем, чья деятельность не прекращается на период режима самоизоляции) или по получении специального разрешения (полные правила были сегодня опубликованы).



Ограничение передвижения граждан уже дает свои плоды: на дорогах Казани вчера не было пробок и даже визуально заметно сильное снижение количества автомобилей.

На дорогах Казани вчера не было пробок и даже визуально заметно сильное снижение количества автомобилей. Фото Максима Платонова

Евгений Калашников, Людмила Губаева