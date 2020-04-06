Банк «Аверс» опубликовал график работы с 6 по 30 апреля

Банк «Аверс» информирует о графике работы подразделений банка на время ограничительных мер. С 6 по 30 апреля 2020 года для удобства обслуживания клиентов будут работать следующие подразделения банка:



— головной офис (г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3). Обслуживание юридических лиц в режиме: пн — пт — с 09.00 до 16.00 (обед 12.30—13.30);



— головной офис (г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 5). Обслуживание физических лиц в режиме: пн — пт — с 09.00 до 18.00 (обед 13.00—14.00), сб — с 09.00 до 17.00;



— дополнительный офис «Беломорская» (г. Казань, ул. Химическая, д. 3а, корп. 2) в режиме: пн — пт — с 08.00 до 18.00, без перерыва на обед;



— дополнительный офис №2 в г. Нижнекамске (г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 11) в режиме: пн — пт — с 09.00 до 19.00 без перерыва на обед, сб — с 09.00 до 17.00 ;



— операционный офис №1 в г. Нижнекамске (промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим») в режиме: пн — пт — с 09.00 до 17.00 (обед 13.00—14.00);



— операционный офис №2 в г. Набережные Челны (г. Набережные Челны, пр. Х. Туфана, д. 29б (14/05 Б) в режиме: пн — пт — с 09.00 до 18.00 (обед 13.00—14.00).



Все банкоматы и терминалы будут работать в обычном режиме.



Банк «Аверс» также рекомендует пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.



Подробная информация по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России — бесплатный).



Партнерский материал

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