Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +7 градусов

Во вторник, 7 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром снег, в отдельных районах кратковременная метель. Днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на отдельных участках дорог образование гололедицы.

Ветер северный, северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2°С до +7°С. В Казани возможно от +4°С до +6°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +3°С до +5°С.