Ученые КФУ подсчитали, когда в России может закончиться карантин

На кафедре вычислительной физики и моделирования физических процессов Казанского федерального университета (КФУ) подсчитали, когда в России пойдет на спад пандемия коронавируса. Таким образом, они предположили время окончания режима полной самоизоляции.

Ученые сопоставили данные о заболевших в разных странах. Во всех случаях количество случаев COVID-19 растет по схожей формуле. Сначала наблюдается экспоненциальный рост, затем линейный, и под конец наблюдается период насыщения, когда количество новых случаев резко снижается.

Эксперты считают, что в России уже можно говорить о переходе к линейной стадии.

«Скорость экспоненциального роста характеризуется значением 0.22, что значительно меньше по сравнению с Китаем и Италией. […] Тем не менее получаемый временной масштаб в 10 дней выглядит вполне реалистично (по сравнению с 12—13 днями в Китае и 15 днями в Италии)», — передает пресс-служба Казанского университета.

Ученые прогнозируют, что к 9—14 апреля ситуация в России уже выйдет на период насыщения. А к 20 числу уже последует спад, и можно будет говорить об окончании карантина.