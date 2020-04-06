Вербов может возглавить кемеровский «Кузбасс»

Экс-тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов ведет переговоры с «Кузбассом». Об этом сообщил исполнительный директор кемеровского клуба Сергей Ломако.

«Мы ведем переговоры с Алексеем Игоревичем, но контракт пока не подписан. Заинтересованность (в услугах) Вербова у нас есть, мы общаемся, смотрим (на волейбол) в одном направлении, но когда поставим подписи под договором, тогда и будем говорить подробнее», — сказал Ломако «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Вербов исполнял роль главного тренера во время отсутствия Владимира Алекно. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2019 и завершил регулярный чемпионат на второй строчке в турнирной таблице. По его итогам клуб принял решение расстаться с тренером.

Отметим, что в завершившимся сезоне «Кузбасс» занял третье место в Суперлиге.

За «Зенит-Казань» Вербов провел 7 сезонов и 238 матчей в качестве игрока, выиграв все возможные волейбольные трофеи — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) досрочно завершила чемпионат России из-за коронавируса.