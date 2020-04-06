Казань вошла в топ-5 городов, соблюдающих правила самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Столица Татарстана входит в пятерку городов, где наиболее ответственно соблюдаются правила самоизоляции, рассказали сегодня в казанском штабе по противодействию распространению коронавируса.

По состоянию на понедельник, казанское Управление МВД проверяет более 2 тысяч человек, прибывших из-за рубежа. В отношении 39 из них составлены протоколы за нарушение режима самоизоляции.

На улицах были замечены 27 детей без сопровождения взрослых. В отношении их родителей составлены административные протоколы.

Задерживаются лица с сомнительными справками с места работы. Изъято порядка 2 тысяч таких документов, правоохранители проверяют их подлинность. Возбуждено три уголовных дела по факту продажи поддельных справок, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.

Ранее уже сообщалось об операции по задержанию группы, торгующей поддельными справками, позволяющими передвигаться по городу.