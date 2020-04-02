Полицейские задержали несколько человек, торгующих справками для передвижения по Казани — видео

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану выявили три факта изготовления и продажи справок о трудоустройстве, дающих право на передвижение по Казани в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД по РТ.

Задержанные продавали справки стоимостью 1—2 тыс. рублей в WhatsАpp и социальной сети «ВКонтакте». На подделках указывались данные предприятий, работа которых не приостановлена.

По двум фактам идет проверка. В отношении одного из задержанных уже возбужденно уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Напомним, в Татарстане утвердили форму справки от работодателя. Документ необходим людям, работающим в организации, деятельность которой не приостановлена. Прокуратура Татарстана уже предупредила об ответственности за незаконное использование справки работодателя в условиях самоизоляции.