Нижнекамским школьникам выдадут сухие пайки вместо льготных школьных обедов

Продуктовые наборы вместо школьных обедов

Сегодня в столице нефтехимиков началась новая учебная четверть — в дистанционном формате. Первые онлайн-уроки начались в 8 часов утра. В ближайшее время школьникам, которым положено бесплатное питание, начнут выдавать продуктовые наборы. Об этом Айдар Метшин (он наконец вышел из режима самоизоляции) рассказал во время «делового понедельника». Сухие пайки получат более 3 тысяч школьников-льготников в период с 6 по 30 апреля.

Нижнекамск не первый город, где реализуют эту инициативу. Льготникам уже выдают продуктовые наборы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ульяновской, Ярославской, Нижегородской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Мурманской областях, Республике Саха и Башкортостане, Пермском и Приморском краях.



В состав сухих пайков по рекомендации Роспотребнадзора включены крупы, макароны, растительное масло, консервы, молоко, сладости.

К примеру, в Москве выдают наборы двух видов. В первом: литр молока и сока; 0,9 кг круп, макарон и сахара; банка консервированной кукурузы и сгущенного молока; упаковка печенья массой 61 г. Во втором: литр молока, 25 пакетиков черного чая, 2 кг муки, литр подсолнечного масла, банка рыбных консервов, 450 г сухих завтраков, упаковка соленых палочек 15 г, плитка шоколада 85 г, растворимое какао 0,25 г.

Состав нижнекамского «школьного чемоданчика» пока не огласили.

Айдар Метшин наконец вышел из режима самоизоляции. Фото e-nkama.ru

Для борьбы с коронавирусом запустят новое производство

На сегодняшний день в Нижнекамске не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей — 260 жителей города, недавно вернувшихся из-за границы. Симптомов болезни у них нет. В столице нефтехимиков разработаны жесткие меры по предупреждению опасного заболевания.

Все градообразующие предприятия, в том числе НКНХ и ТАИФ-НК, перешли на особый режим работы. Вахтовые автобусы каждые два часа проходят антибактериальную обработку. Часть дневного персонала перешла на удаленный формат работы. Во всех подразделениях на рабочих местах установлены средства для дезинфекции рук, сотрудники обеспечены медицинскими масками.

Создан оперативный штаб, куда стекается вся информация об эпидемиологической обстановке в городе.

Волонтеры ежедневно доставляют на дом продукты первой необходимости пожилым людям.

7 апреля в Нижнекамск из Китая поступит оборудование для изготовления медицинских масок. Пошивом займется резидент ТОСЭР — компания «Аэрон». Объем выпускаемой продукции составит 5 млн штук в месяц. Сырье планируется закупать на местном заводе «Эластик».

Лилия Егорова