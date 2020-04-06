В Татарстане низкие расходы на еду и высокие — на транспорт

Фото: Антон Журавлев

В Ингушетии на еду тратят почти 60% всех доходов, а в Татарстане — только 26%

Рейтинговое агентство АКРА рассчитало, какую долю от общих доходов население разных российских регионов тратит на еду. Картина неутешительная: кризис и падение доходов населения могут прервать снижение доли трат на еду, которое наблюдалось в последние несколько лет. В 2004 году россияне «съедали» в среднем 42,9% своего бюджета, к 2018 процент удалось снизить до 33,1%.

Больше 40% всех доходов тратят на продукты жители 14 регионов страны. В десятке «антилидеров» по этому показателю сразу три кавказских региона — Ингушетия с 59% затрат на еду и Дагестан с 55% — на первом и втором местах, Кабардино-Балкария с 45% — на пятом.

Жители 11 регионов страны тратят на еду меньше 30% дохода, четвертое место в этом рейтинге с 26% занимает Татарстан. Первое удерживается за ХМАО (24%), второе и третье — за Москвой и МО (по 25%). Коллега Татарстана по 26 процентам — Мурманская область.

Чем выше доля расходов на питание, тем ниже среднедушевой доход населения. Этим и объясняется то, что жители самых бедных статистически российских регионов тратят на еду почти две трети всех своих доходов. Если за январь средний татарстанец получил чуть больше 37 тысяч рублей, то, например, в соседней Мордовии среднедушевой доход населения составлял в 2019 году 19,8 тысячи. Таким образом, несложно подсчитать, что при примерно одинаковой стоимости продуктов у наших земляков от зарплаты будет оставаться больше.

На транспорт у среднего татарстанца уходит больше, чем на еду

Татарстан, согласно опубликованному рейтингу, входит в десятку регионов с самым низким процентом жителей, чья зарплата составляет ниже трех прожиточных минимумов. Таких в нашей республике 39%. На первых местах по этому показателю находятся Санкт-Петербург и ЯНАО (23,9%).

При этом в структуре расходов татарстанцев вторую строчку занимает транспорт — оказывается, среднестатистический житель республики тратит на перемещения 28% среднедушевого дохода. Это второй результат среди российских регионов: больше нас на транспорт тратят только в Сахалинской области (30% доходов), чуть меньше — в Ханты-Мансийском АО (27%).

Продукты подорожают, население обеднеет

Аналитики АКРА предполагают, что пандемия коронавируса негативно отразится на качестве жизни населения. Благосостояние упадет, доходы снизятся. Сейчас в России всего 16 регионов, где коэффициент «зарплата/прожиточный минимум» ниже 3. После того как закончится 2020 год, их может стать уже более 45.

Люди будут все больше тратить на продукты по двум причинам: во-первых, подорожают сами продукты, а во-вторых, неизбежно снижение доходов. Но в регионах с высоким уровнем жизни, к которым относится и Татарстан, это будет не так заметно. Эксперты предрекают, что в среднем в России будут тратить на питание до 45% дохода.



Людмила Губаева