Предкризисные зарплаты в Татарстане: от добычи ископаемых до сельского хозяйства

Средняя заработная плата в Татарстане составила 37 тысяч

По данным статистического ведомства, опубликованным накануне вечером, среднестатистический татарстанец в январе получил зарплату в размере 37 039 рублей. Это на 7,3% выше, чем в январе 2019 года, но существенно меньше, чем в декабре: согласно данным Татарстанстата, перед Новым годом средняя зарплата в республике составила целых 47,5 тысячи. Разница в 21% между декабрем и январем связана, во-первых, с выплатой годовых премий, а во-вторых — с долгими новогодними праздниками.

«Средняя температура по больнице» рассчитывается с учетом всех отраслей хозяйства. Если заглянуть в отчет повнимательнее, то становится понятно: средние зарплаты внутри каждой отрасли очень отличаются друг от друга.

Больше всех зарабатывают татарстанцы, занятые на добыче полезных ископаемых. Фото gazeta.tatneft.ru

Самые богатые — не айтишники, а нефтяники

Больше всех зарабатывают татарстанцы, занятые на добыче полезных ископаемых. Средняя зарплата в этой отрасли составила в январе 60 730 рублей. Это на 64% больше, чем та самая сакраментальная общая средняя зарплата. На втором месте — ученые. Те, кто занимаются научными исследованиями и разработками, в среднем заработали 55 948 рублей, на 51,1% больше, чем средняя зарплата. А вот айтишники (представители сферы «деятельность в области информатизации и связи»), вопреки сложившимся стереотипам, в Татарстане удерживают всего лишь третье место со средней зарплатой в 51 902 рубля.

Самые бедные — татарстанцы, занятые в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Они зарабатывают в среднем 23 927 рублей, на 35% меньше, чем среднестатистический житель республики, и чуть ли не втрое меньше, чем условный нефтяник. На втором месте зарплатного антирейтинга — сотрудники ресторанного и отельного бизнеса со средним довольствием в 25 096 рублей. И на третьем с 26 964 рублями — сфера «административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги».



Учителя не дотянули даже до планки в 30 тысяч (29 567), врачи оказались позажиточнее: их средняя зарплата в январе составила 37 941 рубль.

Самые бедные — татарстанцы, занятые в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Фото tatarstan.ru

Самая большая просрочка по зарплате — в обрабатывающей сфере

Динамика просроченной задолженности по зарплате позитивная: по сравнению с декабрем, она снизилась на 11%. Всего по Татарстану за январь работодатели задолжали сотрудникам 65 867 000 рублей. В феврале задолженность снизилась до 50 930 000 рублей, а в марте доплатили еще немного, задолженность сейчас составляет 50 767 000 рублей. Вся эта просрочка объясняется недостатком собственных средств предприятий, задолженности по причине недофинансирования из бюджета не выявлено. На 1 марта зарплату в республике недоплатили 615 сотрудникам.

Самая плачевная обстановка по задолженностям — в обрабатывающей сфере: к 1 марта здесь недополучили зарплату 569 человек, задолженность перед ними составила 49 425 000 рублей.



Людмила Губаева