Татарстан занял 14-е место по количеству заболевших COVID-19 в России
Татарстан занял 14-е место в России по количеству зараженных коронавирусом нового типа, следует из данных coronavirus-monitor.info.
Напомним, что в республике зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19, четыре — из них контактные. Шесть человек уже выздоровели.
Лидером по количеству заболевших является Москва, там насчитывается 3 893 зараженных, следом идет Московская область с 305 заболевшими. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Здесь коронавирус нового типа выявлен у 191 человека.ОбществоМедицина Татарстан
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