Татарстан занял 14-е место по количеству заболевших COVID-19 в России

Татарстан занял 14-е место в России по количеству зараженных коронавирусом нового типа, следует из данных coronavirus-monitor.info.

Напомним, что в республике зафиксировано 25 случаев заражения COVID-19, четыре — из них контактные. Шесть человек уже выздоровели.

Лидером по количеству заболевших является Москва, там насчитывается 3 893 зараженных, следом идет Московская область с 305 заболевшими. Замыкает тройку Санкт-Петербург. Здесь коронавирус нового типа выявлен у 191 человека.