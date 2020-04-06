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За сутки в России зафиксирована почти тысяча новых заболевших коронавирусом

10:33, 06.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксирована почти тысяча новых заболевших коронавирусом
Фото: Реальное время

В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Об этом говорят данные федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. Также сообщается, что выздоровел 51 человек.

Новые случаи заражения по регионам?

Москва — 591

Московская область — 82

Санкт-Петербург — 35

Республика Коми — 31

Республика Татарстан — 16

Краснодарский край — 11

Ивановская область — 10

Тульская область — 10

Вологодская область — 10

Воронежская область — 9

Ставропольский край — 9

Республика Марий Эл — 9

Нижегородская область — 9

Липецкая область — 8

Тамбовская область — 8

Республика Бурятия — 8

Волгоградская область — 7

Архангельская область — 6

Республика Адыгея — 6

Брянская область — 5

Рязанская область — 5

Ленинградская область — 5

Республика Дагестан — 5

Пензенская область — 5

Алтайский край — 5

Белгородская область — 4

Свердловская область — 4

Челябинская область — 4

Мурманская область — 3

Республика Северная Осетия — 3

Красноярский край — 3

Иркутская область — 3

Владимирская область — 2

Тверская область — 2

Республика Карелия — 2

Новгородская область — 2

Чувашская Республика — 2

Оренбургская область — 2

Республика Хакасия — 2

Кемеровская область — 2

Калужская область — 1

Костромская область — 1

Орловская область — 1

Смоленская область — 1

Псковская область — 1

Чеченская Республика — 1

Республика Мордовия — 1

Ульяновская область — 1

Республика Крым — 1

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