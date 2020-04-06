За сутки в России зафиксирована почти тысяча новых заболевших коронавирусом
В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Об этом говорят данные федерального штаба по борьбе с инфекцией.
Новые случаи заболевания зарегистрированы в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. Также сообщается, что выздоровел 51 человек.
Новые случаи заражения по регионам?
Москва — 591
Московская область — 82
Санкт-Петербург — 35
Республика Коми — 31
Краснодарский край — 11
Ивановская область — 10
Тульская область — 10
Вологодская область — 10
Воронежская область — 9
Ставропольский край — 9
Республика Марий Эл — 9
Нижегородская область — 9
Липецкая область — 8
Тамбовская область — 8
Республика Бурятия — 8
Волгоградская область — 7
Архангельская область — 6
Республика Адыгея — 6
Брянская область — 5
Рязанская область — 5
Ленинградская область — 5
Республика Дагестан — 5
Пензенская область — 5
Алтайский край — 5
Белгородская область — 4
Свердловская область — 4
Челябинская область — 4
Мурманская область — 3
Республика Северная Осетия — 3
Красноярский край — 3
Иркутская область — 3
Владимирская область — 2
Тверская область — 2
Республика Карелия — 2
Новгородская область — 2
Чувашская Республика — 2
Оренбургская область — 2
Республика Хакасия — 2
Кемеровская область — 2
Калужская область — 1
Костромская область — 1
Орловская область — 1
Смоленская область — 1
Псковская область — 1
Чеченская Республика — 1
Республика Мордовия — 1
Ульяновская область — 1
Республика Крым — 1Общество
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