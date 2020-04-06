Игнатьев: «Слуцкий привык играть с позиции силы, ему надо в топ-клуб РПЛ»

Известный российский тренер Борис Игнатьев оценил работу Леонида Слуцкого у руля казанского «Рубина». Он считает, что наставник казанцев заслужил приглашение в топ-клуб РПЛ.

«У каждого тренера есть собственное понимание и вкус футбола. Леонид Слуцкий еще со времен ЦСКА привык играть с позиции силы, имея в составе сильных футболистов. Не изменился он и в Казани. Леонид очень умный специалист и уверен, что он сможет правильно наладить баланс между обороной и атакой, который позволит стабильно набирать очки. Конечно, хотелось бы видеть этого тренера в клубе, входящем в пятерку сильнейших в РПЛ. Там он был бы более полезен и смотрелся бы куда органичней», — считает Игнатьев.

Слуцкий возглавил казанский «Рубин» в конце 2019 года. Под его руководством клуб успел сыграл три матча в РПЛ, набрав в них 4 очка. Казанцы сыграли вничью с «Тамбовом», проиграли в домашней встрече «Крыльям Советов», а в последнем перед перерывом туре обыграли тульский «Арсенал».



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