Банк Казани напоминает о сохранении установленных сроков платежей по кредитам

Фото: Ринат Назметдинов

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. объявлен нерабочим.

При этом, в соответствии с полученными разъяснениями Банка России, погашения по кредитам физических и юридических лиц осуществляются в стандартные сроки, предусмотренные вашим графиком платежей по кредитному договору. В связи с этим уведомляем вас о необходимости своевременного внесения денежных средств на ваш счет в Банке Казани для погашения кредита в установленные в договоре сроки.

Платежи по кредитным договорам, которые приходились на период с 30.03.2020 по 03.04.2020 г. будут списаны 06.04.2020 г.

Списание денежных средств в счет погашения по кредитам как физических, так и юридических лиц в период, объявленный нерабочим, будет производиться Банком согласно действующему графику погашений по кредитному договору.

Пополняйте счет для погашения кредита, не выходя из дома, в интернет-банке или мобильном приложении.

Банк Казани всегда готов ответить на все интересующие вопросы по телефону горячей линии 8 (800)-77-518-77.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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