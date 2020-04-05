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Самый высокий индекс самоизоляции в воскресенье вечером зафиксирован в Нижнекамске

19:45, 05.04.2020
Самый высокий индекс самоизоляции в воскресенье вечером зафиксирован в Нижнекамске
Фото: скриншот

В Нижнекамске зафиксирован самый высокий индекс среди других городов Татарстана в воскресенье вечером.

Согласно данным «Яндекса», по состоянию на 17.00 этот показатель равен 4,3 балла. Тогда как в Челнах и Казани индекс равен 4,2 и 4 баллам соответственно.

Ранее Казань заняла пятое место в рейтинге городов-миллионников по приросту уровня самоизоляции. Средний индекс самоизоляции в столице Татарстана за неделю с 30 марта повысился на 2,7 балла по сравнению с первой неделей марта.

ОбществоТехнологии Татарстан
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