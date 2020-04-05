Председатель Госкомитета РТ по туризму помог волонтерам доставить продукты пожилым людям

Председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов вместе с руководителем Ассамблеи туристских волонтеров республики отработал заявку по доставке продуктов пожилой женщине из Казани.

Ей привезли груши, капусту, хлеб, молоко, йогурт, яблоки.

Как отметил Иванов в своем «Инстаграме», в эти выходные волонтерам поступает куда меньше заявок, чем в нерабочие дни. Однако добровольцы ожидают их на следующей неделе.

«Ребята и девушки работают иногда до 12 ночи, чтобы успеть выполнить все заявки по доставке продуктов, лекарств и многого другого», — отметил председатель Госкомитета РТ.