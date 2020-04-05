Эксперты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по экономике России.

Так, в исследовании отмечается, что развитие ситуации с пандемией коронавируса и ценами на нефть следует по «кризисному», если не по «шоковому сценарному варианту».

По мнению экспертов, жесткой рецессии с последствиями в виде роста бедности и безработицы избежать уж невозможно.

В документе подчеркивается, что для России экономический кризис может быть куда серьезнее, чем для всего мира в целом.

«Конструктивный вариант» экспертов предполагает, что приоритетами в экономике страны станут предотвращение безработицы, поддержка доходов населения, инвестиционной активности и рубля и сдерживание инфляции. В этом случае падение ВВП удастся сдержать на уровне 2,3—2,5% в 2020 году и 0,5—0,8% в 2021 году.

К 2022 году прирост должен составить 0,6—1%.

Без активной государственной поддержки рецессия может оказаться еще серьезней, считают эксперты. «Жесткий сценарий» подразумевает, что ВВП в 2020 году может упасть на 3—3,3 процента, в 2021 году — на 0,8—1 процент, передает ТАСС.