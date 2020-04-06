Эксперты рассказали о профессиях, которые могут стать невостребованными из-за коронавируса

Работники сферы туризма, индустрии фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и стать невостребованными после окончания пандемии коронавируса.

В зону риска в первую очередь попали турагенты и экскурсоводы. Из-за ограничения передвижений они вынуждены приостановить свою работу.

Помимо работников туристической сферы, трудности с работой могут возникнуть и у юридических консультантов, переводчиков, учителей, репетиторов и риелторов. В исследовании Института прогрессивного образования отмечается, что молодые специалисты могут стать неконкурентоспособными.

Также принимаемые властями на фоне коронавируса меры могут подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса, пишет RT.

Ранее уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев предложил торговцам переходить на онлайн-продажи.

