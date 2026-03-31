Госдолг России за 2025 год вырос на 21% — до 35,1 трлн рублей

Госдолг России за 2025 год увеличился на 6,1 трлн рублей (на 21%) и на 1 января 2026 года составил 35,1 трлн рублей. Такие данные содержатся в материалах Счетной палаты.

— При этом внутренний долг вырос на 6,9 трлн рублей (на 29,1%) — до 30,7 трлн рублей, а внешний долг (в рублевом эквиваленте) снизился на 818,4 млрд рублей (на 15,4%) — до 4,5 трлн рублей, — отмечается в материалах.

Рост внутреннего долга связан с активным размещением облигаций федерального займа (ОФЗ) для покрытия бюджетного дефицита.

— Расходы на обслуживание государственного долга РФ составили в 2025 году 3,2 трлн рублей (99,9% показателя сводной бюджетной росписи), — говорится в материалах.

По данным Счетной палаты, расходы бюджета по итогам 2025 года составили 42,9 трлн рублей, а общий объем доходов — 37,3 трлн рублей. В результате дефицит федерального бюджета сложился в размере 5,66 трлн рублей. Из общей суммы доходов нефтегазовые составили 8,5 трлн рублей, ненефтегазовые — 28,8 трлн рублей.

Поступления нефтегазовых доходов снизились по сравнению с 2024 годом на 2,7 трлн (на 23,8%).

— Это в основном обусловлено снижением цены на нефть, используемой для расчета налогов, и среднего обменного курса доллара США по отношению к рублю. Одновременно сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 84,1 млрд рублей, — уточняется в материалах.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте увеличился с начала 2025 года на 1,5 трлн рублей и на 1 января 2026 года достиг 13,4 трлн рублей. Объем ликвидных активов ФНБ (средства, размещенные на счетах в Банке России) вырос на 275,1 млрд — до 4,1 трлн.

В структуре ликвидных средств ФНБ произошли заметные изменения: «57,1% составляют китайские юани, 42,8% — золото в обезличенной форме и 0,08% — рубли. Фактически сложившийся объем ФНБ на начало 2026 года на 221,8 млрд рублей меньше прогнозируемого при утверждении федерального бюджета на 2026—2028 годы, из них ликвидная часть — на 327,5 млрд рублей», — отметили в Счетной палате.

Минфин РФ подвел итоги бюджетной сбалансированности: по итогам 2025 года дефицит федерального бюджета составил 2,6% ВВП, а ненефтегазовый дефицит — 6,5% ВВП (против 7,3% по итогам 2024 года).

— Это одно из ведущих мест по уровню сбалансированности среди стран G20. В целом в прошлом году бюджет был исполнен в соответствии с целевыми параметрами — первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов составил 1,2% ВВП, — говорится в комментарии министерства.

Рената Валеева