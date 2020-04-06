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Сегодня в Татарстане ожидается снег и сильный ветер

05:27, 06.04.2020
Сегодня в Татарстане ожидается снег и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 6 апреля, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможна кратковременная метель.

Ветер северо-западный умеренный, утром, днем местами порывистый сильный 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +2°С до +7°С. В Казани возможно от +2°С до +5°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +4°С до +6°С.

Общество Татарстан
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