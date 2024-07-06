«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Казань из-за плохой погоды

Фото: Максим Платонов

«Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Казань из-за плохой погоды. Помимо столицы Татарстана, компания также отменила еще шесть рейсов, сообщает РБК.

Пассажиров переоформят на другие ближайшие рейсы, в том числе для транзитных маршрутов, если был куплен единый билет.

Стоит подчеркнуть, что вчера из-за непогоды в Москве девять летевших в Шереметьево самолетов ушли на запасные аэродромы. Пять самолетов приземлились в нижегородском аэропорту Стригино, два — во Внуково, по одному — в Домодедово и петербургском Пулково.