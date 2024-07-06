Ипотечные ставки в России достигли рекордных 23%

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Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что за последнюю неделю многие банки вновь подняли ставки по ипотеке. Часть кредитных организаций готовы выдавать ипотеку по ставке 23% годовых, а средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%, сообщают «Известия».

Несмотря на такие высокие проценты, спрос на ипотеку сохраняется. Многие пользуются различными способами снижения ежемесячных платежей по кредиту. Некоторые банки стали предлагать покупку по более низкой ставке при оплате единовременной комиссии, что помогает снизить ежемесячные платежи до приемлемых пределов.

Кроме того, сейчас быстро растет актуальность торга при покупке недвижимости, поскольку это один из самых простых способов снизить платежи. По словам Татьяны Решетниковой, средний дисконт в стране приблизился к 6% из-за увеличившихся сроков продажи квартир на вторичном рынке.

В мае аналитики из IRN спрогнозировали, что ставки по ипотеке в России не опустятся до приемлемых уровней еще как минимум полтора года. Это связывают с затянувшимся периодом высоких ставок, при которых ипотека становится недоступной для большинства потенциальных заемщиков.