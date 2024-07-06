В ядерной доктрине России могут произойти изменения

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что в условиях дальнейшей эскалации ситуации со стороны противников Москвы может произойти «некая конкретизация» в ядерной доктрине страны, сообщает ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что существует документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», где ядерная доктрина описана предметно и в привязке к неким ситуациям. Он также отметил необходимость концептуальных дополнений и корректировок.

— Именно поэтому президент Российской Федерации сказал о том, что доктрина — это «живой инструмент», — заявил Рябков. Дипломат также допустил, что через какое-то время произойдет конкретизация подходов «с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников».

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что сейчас существуют только две причины применения ядерного оружия Россией: ядерный удар по российской территории и неядерная военная угроза прекращения существования страны.