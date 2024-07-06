Рустам Минниханов: «Сабантуй — это прежде всего праздник дружбы, здесь нет ни религий, ни национальностей»

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Сегодня в поселке Руэм Медведевского района Республики Марий Эл состоялось открытие XXIV федерального Сабантуя. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, делегаты Всемирного конгресса татар из 70 регионов России. Всего на праздник съехалось около 500 гостей.

Рустам Минниханов, выступая на открытии праздника, подчеркнул, что Сабантуй не знает границ и объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий. Он поблагодарил руководство Республики Марий Эл за высокий уровень организации мероприятия и отметил, что регион уже во второй раз становится местом проведения праздника (впервые это произошло в 2004 году в Йошкар-Оле).

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев отметил важность сохранения многонационального единства России, о котором говорил президент Владимир Путин. После церемонии открытия Рустам Минниханов и Юрий Зайцев посетили площадку национальных игр и приняли участие в соревновании по перетягиванию каната.