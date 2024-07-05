Экстрим-парк закроют 7 июля из-за финалов двух всероссийских проектов
Открытую часть экстрим-парка закроют 7 июля из-за финалов двух всероссийских проектов «Движения Первых», сообщает пресс-служба общественного места.
Также 7 июля полностью будет закрыта крытая часть парка. Это связано с проведением чемпионата «Пилоты будущего» и проекта «Вызов Первых».
Напомним, в День молодежи, 29 июня, в Казани прошел фестиваль уличной культуры СберСпот. Мероприятие собрало более тысячи любителей скейтбордов, самокатов и BMX в экстрим-парке «Урам».
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