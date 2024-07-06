В Татарстане ожидается ухудшение погоды в ночь на 7 июля

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане ожидается ухудшение погоды в ночь на 7 июля. Так, с 22 часов 6 июля до 18 часов завтрашнего дня по прогнозу УГМС ожидается:

ночью сильный дождь;

ночью и днем грозы, локально град (в Казани ночью);

в ночное время суток при грозе кратковременные усиления ветра 17—22 м/с, днем с порывами 15—20 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе в начале следующей недели также ожидается жаркая погода. Средние показатели температуры днем будут колебаться от 24 до 29 градусов тепла.