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В Татарстане ожидается ухудшение погоды в ночь на 7 июля

16:18, 06.07.2024
В Татарстане ожидается ухудшение погоды в ночь на 7 июля
Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане ожидается ухудшение погоды в ночь на 7 июля. Так, с 22 часов 6 июля до 18 часов завтрашнего дня по прогнозу УГМС ожидается:

  • ночью сильный дождь;
  • ночью и днем грозы, локально град (в Казани ночью);
  • в ночное время суток при грозе кратковременные усиления ветра 17—22 м/с, днем с порывами 15—20 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе в начале следующей недели также ожидается жаркая погода. Средние показатели температуры днем будут колебаться от 24 до 29 градусов тепла.

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Общество Татарстан

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