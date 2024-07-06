В Татарстане ожидается ухудшение погоды в ночь на 7 июля
В Татарстане ожидается ухудшение погоды в ночь на 7 июля. Так, с 22 часов 6 июля до 18 часов завтрашнего дня по прогнозу УГМС ожидается:
- ночью сильный дождь;
- ночью и днем грозы, локально град (в Казани ночью);
- в ночное время суток при грозе кратковременные усиления ветра 17—22 м/с, днем с порывами 15—20 м/с.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в регионе в начале следующей недели также ожидается жаркая погода. Средние показатели температуры днем будут колебаться от 24 до 29 градусов тепла.
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