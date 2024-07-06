Треть россиян планируют ограничить свои дачные расходы в этом сезоне суммой в 50 тысяч рублей

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Треть россиян планируют ограничить свои дачные расходы в этом сезоне суммой в 50 тысяч рублей. Эти средства в основном пойдут на рассаду и садовые инструменты. 40% опрошенных закладывают бюджет до 100 тысяч рублей, включая затраты на садовую мебель и технику, сообщает РИА «Новости».

При этом 10% респондентов готовы потратить на обустройство участка, ремонт или строительство даже 500 тысяч рублей.

В начале мая стало известно, что почти 22% россиян не представляют дачные работы без использования садовой техники. При этом почти половина россиян за последние 2 года только осознали эту необходимость.