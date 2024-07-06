Рустам Минниханов поздравил президента Ирана с победой на выборах

Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравление избранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с его победой на президентских выборах.

В тексте поздравления раис республики выразил радость по поводу победы Масуда Пезешкиана, отметив, что она свидетельствует о прочном доверии к нему со стороны народа Ирана и высокой оценке иранцами его государственной деятельности.

Рустам Минниханов также выразил надежду, что при поддержке нового президента связи между республикой и Ираном будут успешно развиваться, способствуя укреплению российско-иранских отношений.

— От всей души желаю Вам активной и плодотворной деятельности на благо родной страны, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной работе, — написал раис в поздравительном письме.

Сегодня Рустам Минниханов также принимает участие в XXIV федеральном Сабантуе, который проходит в Марий Эл. Раис Татарстана в том числе принял участие в открытии праздника.