На шоу в Казани BMX-фристайлер сделал сальто через фигуристку Евгению Медведеву

Фото: Максим Платонов

Серебряный призер чемпионата Европы по BMX-фристайлу Ирек Ризаев сделал сальто через вице-чемпионку Олимпиады по фигурному катанию Евгению Медведеву. Это произошло во время всероссийского проекта «Вызов Первых» в Казани, сообщает РИА «Новости».

— Мы с семикратным чемпионом России Иреком Ризаевым сделали контент, он делал через меня сальто, вот это было здорово, и мне понравилось, видимо, потому, что в фигурном катании есть похожие трюки, мальчики-фигуристы делают сальто прямо в коньках друг через друга. Это, видимо, мне что-то навеяло из родного вида спорта, — поделилась впечатлениями фигуристка.

Ирек Ризаев выполнил трюк на BMX в крытой части экстрим-парка «Урам» в Казани. Евгения Медведева приехала в столицу Татарстана посмотреть на финалы главных спортивных проектов «Движения Первых»: всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего» и всероссийский проект «Вызов Первых».

Напомним, в День молодежи, 29 июня, в Казани прошел фестиваль уличной культуры СберСпот. Мероприятие собрало более тысячи любителей скейтбордов, самокатов и BMX в экстрим-парке «Урам».