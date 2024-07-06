В России разработали новую методологию оценки качества образования

Фото: Максим Платонов

В России разработали новую методологию оценки качества образования. Она включает в себя анализ не только подготовки детей, но и компетенций школьных учителей. Апробация методологии запланирована на осень, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Новая методология позволит оценить профессионализм учителя, его подготовку в плане психологии и методологии. Музаев пояснил, что раньше такие оценки строились только на основании результатов в учебе у детей, что не давало полной картины по региону.

— Мы сформировали такой пул вопросов для этого исследования для учителей, которые полноту картинки раскрывают. Его профессионализм, его подготовку в плане психологии, его подготовку в плане методологии. Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но, если ты не можешь, не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же, это педагогический дефицит, — сказал он.

Всего индекс будет включать в себя 69 показателей. Планируется оценивать их по трем основным областям: уровень подготовки детей, компетенции учителей, а также качество образовательной инфраструктуры.

По словам Музаева, первые замеры показали, что результаты во всех трех областях взаимосвязаны. Результаты оценки станут основой для доклада губернаторам и главам муниципалитетов о том, во что нужно вкладывать средства: в учителей, инфраструктуру или переобучение педагогов.

Стоит подчеркнуть, что в апреле исследование Президентской академии (РАНХиГС) показало, что учителя должны не только глубоко знать преподаваемый предмет, но и обладать универсальными компетенциями.