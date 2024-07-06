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В России могут установить критерии излишнего использования иностранной лексики

09:27, 06.07.2024

В России могут установить критерии излишнего использования иностранной лексики. Соответствующие изменения следуют из распоряжения Кабмина, сообщает ТАСС.

Согласно документу, установкой соответствующих критериев должны заняться Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры России.

В прошлом году Госдума приняла закон о недопустимости иностранных слов. Закон предусматривает запрет на использование иностранных слов, у которых есть русские аналоги, в делопроизводстве и любых других случаях, когда русский язык выступает в качестве государственного.

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