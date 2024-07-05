Минюст обновил реестр иноагентов: в список вошли Олеся Герасименко и Сергей Ежов
Министерство юстиции Российской Федерации обновило список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. В него включили корреспондента русской службы «Би-би-си» Олесю Герасименко и журналиста-расследователя Сергея Ежова.
Уточняется, что Сергей Ежов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.
Также в реестр попали юрист Георгий Вайпан, петербургский депутат Сергей Трошин и бывший депутат Федор Уткин.
Напомним, суд признал Александра Невзорова* и его жену Лидию Невзорову экстремистским объединением. Им также введен запрет на деятельность на территории России.
Справка
* признан иноагентом на территории РФ
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