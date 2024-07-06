Норвежский велогонщик погиб после падения на соревнованиях в Австрии
Андре Дреге, 25-летний велогонщик, получил смертельные травмы во время спуска с горы Гросглоккнер на 4-м этапе «Тура Австрии», сообщает РИА «Новости».
Норвежский велосипедист выступал за континентальную команду UCI Team Coop-Repsol.
В связи со сложившимися обстоятельствами все церемонии награждения после очередного этапа были отменены.
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