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Норвежский велогонщик погиб после падения на соревнованиях в Австрии

19:24, 06.07.2024
Норвежский велогонщик погиб после падения на соревнованиях в Австрии
Фото: Динар Фатыхов

Андре Дреге, 25-летний велогонщик, получил смертельные травмы во время спуска с горы Гросглоккнер на 4-м этапе «Тура Австрии», сообщает РИА «Новости».

Норвежский велосипедист выступал за континентальную команду UCI Team Coop-Repsol.

В связи со сложившимися обстоятельствами все церемонии награждения после очередного этапа были отменены.

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