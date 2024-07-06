Новости общества

23:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов поздравил тружеников Балтасинского района с рекордом по надою молока

16:58, 06.07.2024
Рустам Минниханов поздравил тружеников Балтасинского района с рекордом по надою молока
Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму главе Балтасинского муниципального района Рамилю Нутфуллину и всем жителям района. В послании отмечается, что в районе впервые произвели 400 тонн молока в сутки. Этот результат подчеркнул лидерские позиции республики в сельскохозяйственном производстве.

Рустам Минниханов поблагодарил жителей района за профессионализм, преданность делу и сплоченность. Он также пожелал им неизменного энтузиазма и новых успехов во славу Татарстана.

Сегодня Рустам Минниханов также принял участие в XXIV федеральном Сабантуе, который проходит в Марий Эл. Раис Татарстана в том числе принял участие в открытии праздника.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также