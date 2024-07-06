Рустам Минниханов поздравил тружеников Балтасинского района с рекордом по надою молока

Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму главе Балтасинского муниципального района Рамилю Нутфуллину и всем жителям района. В послании отмечается, что в районе впервые произвели 400 тонн молока в сутки. Этот результат подчеркнул лидерские позиции республики в сельскохозяйственном производстве.

Рустам Минниханов поблагодарил жителей района за профессионализм, преданность делу и сплоченность. Он также пожелал им неизменного энтузиазма и новых успехов во славу Татарстана.

Сегодня Рустам Минниханов также принял участие в XXIV федеральном Сабантуе, который проходит в Марий Эл. Раис Татарстана в том числе принял участие в открытии праздника.