Под Рязанью мужчина расстрелял пятерых человек из-за шума под окнами

В поселке Елатьма Рязанской области мужчина расстрелял пятерых человек, которые шумели под его окнами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

По версии следствия, около 22.00 в субботу мужчина с балкона сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между ними произошла словесная перепалка. Затем подозреваемый взял в своей квартире зарегистрированное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. Все они скончались на месте происшествия.

Как отметили в Следкоме, следователи провели обыск в квартире и изъяли ружье. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Источник «Интерфакса» сообщал информагентству о том, что нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По его словам, мужчина посчитал, что шумящие соседи нарушают его личное пространство, взял ружье и застрелил пятерых человек.