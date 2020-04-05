В Челнах еще одну девушку оштрафовали за фейк о нехватке кислородных подушек

В Набережных Челнах штраф в 30 тысяч рублей заплатит автор фейка о нехватке кислородных подушек в больнице.

Девушка оставила в соцсети анонимный пост о проблемах в лечении больных в местной больнице — якобы врачам не хватает кислородных подушек. Полиция установила личность автора, ей оказалась 33-летняя жительница поселка ЗЯБ.

Женщина призналась, что написала пост, объяснив, что эту информацию ей рассказала подруга еще десять лет назад.

Мировой суд оштрафовал челнинку на 30 тысяч рублей, передают «Челнинские известия».

Ранее правоохранительные органы республики рассказали, что выявили в Татарстане семь фейковых новостей в период режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

