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В Казани за нарушение режима самоизоляции полиция задержала пенсионерку

02:24, 05.04.2020
В Казани за нарушение режима самоизоляции полиция задержала пенсионерку
Фото: кадр видео "Татарстан 24"

В Казани полиция задержала пенсионерку за нарушение режима самоизоляции.

Пожилая женщина привлекла внимание стражей порядка на улице Пушкина. Она объясняла, что ходила только в парк. Бабушка отказывалась ехать вместе с полицейскими в участок для оформления протокола.

В итоге женщину под руки усадили в автомобиль и увезли в участок. Получила ли бабушка штраф, пока неизвестно, передает «Татарстан 24».

Ранее в полиции разъяснили, чем отличается самоизоляция от карантина.

Общество Татарстан
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