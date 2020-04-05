В Казани за нарушение режима самоизоляции полиция задержала пенсионерку

Фото: кадр видео "Татарстан 24"

В Казани полиция задержала пенсионерку за нарушение режима самоизоляции.

Пожилая женщина привлекла внимание стражей порядка на улице Пушкина. Она объясняла, что ходила только в парк. Бабушка отказывалась ехать вместе с полицейскими в участок для оформления протокола.

В итоге женщину под руки усадили в автомобиль и увезли в участок. Получила ли бабушка штраф, пока неизвестно, передает «Татарстан 24».



Ранее в полиции разъяснили, чем отличается самоизоляция от карантина.

