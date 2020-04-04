Журналистка из Казани, живущая в Австралии, рассказала о ситуации с пандемией в стране

Журналистка из Казани Финзия Газизова рассказала о том, как складывается ситуация с пандемией коронавируса в Австралии, и усомнилась в том, что эпидемия пойдет на спад в жару.

«В России говорят, скорее бы лето, якобы вирус погибает от жары. Вот у нас температура +32 градуса, почему же вирус все еще существует?» — передает «Татар-информ» ее слова.

Газизова также оценила меры по сдерживанию распространения коронавируса в Татарстане. По мнению девушки, они оправданы.

«Вообще, паники сейчас нет, поначалу она была, в магазинах были длинные очереди. Сейчас в магазинах всего в достатке, но народ все еще закупается впрок. Отпускают только одну упаковку в одни руки, например, упаковку макарон, упаковку риса. Есть такого рода ограничения», — рассказала она о ситуации в Австралии.

Там заражены 5 300 человек, 28 умерли, 424 человек выздоровели. В стране также ввели ограничения: пожилые могут выходить в магазин только с 7 до 8 часов утра, выходить на улицу можно, но места отдыха и развлечений закрыты. Оштрафовать могут лишь в том случае, если жители собрались группой.

Согласно последним данным, в России насчитывается 4 731 случай заболевания COVID-19. Число выздоровевших пациентов достигло 333, от осложнений умерли 43 человека.



За последние сутки в Татарстане не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодняшний день в республике насчитывается 25 случаев заболевания. Шестеро пациентов уже излечились.

