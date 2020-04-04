В России начали испытывать два прототипа вакцины от коронавируса
В России есть несколько прототипов вакцины от COVID-19, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Сейчас начались испытания двух прототипов на приматах, передает «РИА Новости».
В настоящий момент все прототипы созданы, проведена иммунизация лабораторных животных более чем 20 вариантами разных вакцин из этих 6 прототипов. Это и мыши, хорьки, кролики и для двух прототипов проведена иммунизация уже низших приматов», — рассказал Максютов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся не раньше, чем через 5—6 месяцев. Он уточнил, что первые доклинические исследования уже начинаются.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым