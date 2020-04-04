В России начали испытывать два прототипа вакцины от коронавируса

В России есть несколько прототипов вакцины от COVID-19, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Сейчас начались испытания двух прототипов на приматах, передает «РИА Новости».

В настоящий момент все прототипы созданы, проведена иммунизация лабораторных животных более чем 20 вариантами разных вакцин из этих 6 прототипов. Это и мыши, хорьки, кролики и для двух прототипов проведена иммунизация уже низших приматов», — рассказал Максютов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся не раньше, чем через 5—6 месяцев. Он уточнил, что первые доклинические исследования уже начинаются.

