ЛДПР предложила временно убрать из телеэфира рекламу деликатесов и отдыха на природе

ЛДПР предложила убрать из эфира телеканалов на время режима самоизоляции рекламу деликатесов, где, например, демонстрируется отдых на природе.

«Вот уже более недели граждане нашей страны живут в условиях жесткой самоизоляции, это отразилось на всех сферах жизни, лучше и веселее от этого она точно не стала. Тем не менее на всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски... Поэтому на время карантина предлагаем всем телеканалам убрать из эфира рекламу деликатесов», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Там также подчеркнули, что сейчас люди сидят дома и не могут выбираться на шашлыки. У кого-то «денег нет на это» и люди, оказавшиеся в домашнем «заточении», могут воспринимать это «весьма болезненно».

Ранее в Татарстане режим самоизоляции продлен до улучшения эпидемиологической обстановки.

