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Учебный год в российских школах могут продлить до начала лета

15:26, 04.04.2020
Учебный год в российских школах могут продлить до начала лета
Фото: realnoevremya.ru

В части российских школ учебный год могут продлить до 8 июня, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире марафона «Домашний час».

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — сообщил он. (цитата по «РИА Новости»)

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что дата сдачи Единого государственного экзамена может быть перенесена повторно. В ведомстве запланировали начать тестирование ЕГЭ 8 июня.

ОбществоОбразование
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