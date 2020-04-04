Учебный год в российских школах могут продлить до начала лета

В части российских школ учебный год могут продлить до 8 июня, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире марафона «Домашний час».

«До 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала единого государственного экзамена», — сообщил он. (цитата по «РИА Новости»)

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что дата сдачи Единого государственного экзамена может быть перенесена повторно. В ведомстве запланировали начать тестирование ЕГЭ 8 июня.

